19:00, 20 января 2026

Каллас жестко высказалась о претензиях США на Гренландию

Каллас о США и Гренландии: Ни одна страна не имеет права захватывать чужие земли
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yves Herman / Reuters

Ни одно государство не имеет права захватывать чужие земли. Таким образом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о претензиях США на Гренландию, передает Reuters.

«Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой — ни на Украине, ни в Гренландии, ни где бы то ни было в мире», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ответ Европы на притязания президента США Дональда Трампа должен быть реалистичным и основанным на принципах.

Ранее глава евродипломатии заявила, что прямые угрозы Вашингтона ради присоединения Гренландии к США навредят как американцам, так и европейцам.

