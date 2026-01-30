Долю отечественных программ для удаленки назвали критически низкой

OrionSoft: Доля российского софта для удаленной работы критически низкая

Требования по импортозамещению программ для удаленки выполнили лишь 16 процентов заказчиков. Критически низкой долю российского софта для удаленной работы назвали аналитики OrionSoft сообщает газета «Ведомости».

Исследование охватило 104 организации и госкомпании в сфере финансов, информационных технологий (IT), нефтегаза, промышленности и услуг.

Технологию для удаленной и гибридной работы (VDI; удаленный доступ к рабочему столу) применяют 68 процентов компаний. При этом половина респондентов используют только западные VDI-решения. Отечественные решения в основном используют в госсекторе. Главным недостатком российского софта назвали несовместимость с существующими системами, медленную работу, проблемы с безопасностью и удобством в использовании и частые ошибки.

По данным Naumen, использовать иностранное корпоративное программное обеспечение (ПО) продолжают более 70 процентов российских компаний. В исследовании приняли участие менеджеры из финансового сектора, промышленности, ретейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. Около трети из них (32 процента) объясняют, что не видят отечественного аналога, а 16 процентов считают российский подходящий софт слишком дорогим. Еще 12 процентов намерены дождаться возвращения иностранных вендоров.