Хирурги показали фото с забытым в животе россиянки четыре года назад предметом

В Дагестане врачи достали из живота пациентки забытую четыре года назад салфетку
Константин Лысяков
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Дагестане хирурги Дербентской центральной горбольницы достали из живота 79-летней пациентки салфетку, забытую их коллегами четыре года назад. Об этом сообщил региональный Минздрав, пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как выяснилось, пожилая женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии и с жалобами на острые боли. Обследование выявило патологии, требующие хирургического вмешательства. В результате врачи обнаружили в мочевом пузыре россиянки камень с салфеткой.

Ведомство показало фотографии, на которых видно инородный предмет. После его удаления женщину выписали.

Ранее в Подмосковье хирурги Детского клинического центра Л. М. Рошаля спасли 16-летнего подростка с пулей в бьющемся сердце. Как стало известно, мальчик получил ранение из пневматического ружья во время игры с друзьями. В результате медикам удалось извлечь объект без единого разреза.

