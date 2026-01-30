Хирурги показали фото с забытым в животе россиянки четыре года назад предметом

В Дагестане врачи достали из живота пациентки забытую четыре года назад салфетку

В Дагестане хирурги Дербентской центральной горбольницы достали из живота 79-летней пациентки салфетку, забытую их коллегами четыре года назад. Об этом сообщил региональный Минздрав, пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как выяснилось, пожилая женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии и с жалобами на острые боли. Обследование выявило патологии, требующие хирургического вмешательства. В результате врачи обнаружили в мочевом пузыре россиянки камень с салфеткой.

Ведомство показало фотографии, на которых видно инородный предмет. После его удаления женщину выписали.

