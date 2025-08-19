В Подмосковье врачи достали пулю из бьющегося сердца подростка и показали ее на фото

Минздрав: В Подмосковье хирурги Центра Рошаля спасли подростка с пулей в сердце

В Подмосковье хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли 16-летнего подростка пулей в бьющемся сердце. Фото извлеченного предмета показал Минздрав Подмосковья.

По данным ведомства, мальчик получил ранение из пневматического ружья во время игры с друзьями. Как рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко, в ходе обследования выяснилось, что пуля застряла в наружной оболочке сердца, мигрировав в опасную зону между легочными венами у задней поверхности предсердия.

«Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. Особую сложность представляла необходимость манипулировать инструментами в условиях ограниченного обзора и постоянного движения сердца», — пояснил медик.

В результате хирургам удалось извлечь пулю без единого разреза. На опубликованном Минздравом снимке видно, как посторонний предмет достают из сердца.

Операция прошла успешно, а состояние подростка уже улучшилось. Его выписали из больницы.

Ранее в Татарстане врачи спасли бойца специальной военной операции с осколком в сердце. Как стало известно, 37-летний военнослужащий получил множественные ранения во время атаки дронов в декабре 2024 года.