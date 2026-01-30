Ликвидация «Горынычем» диверсантов на окраинах Димитрова попала на видео

ФСБ уничтожила украинскую ДРГ, пытавшуюся устроить засаду на окраинах Димитрова

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» ликвидировало украинскую диверсионного-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся устроить засаду на окраинах Димитрова. Видео схватки показал ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

На кадрах видны укрывшиеся под ветками диверсанты. Они готовили минную засаду на маршруте движения российской техники. Операторы «Горыныча» выследили противника и нанесли удар.

Антитеррористическое подразделение ведет охоту на диверсионные группы под Димитровым. В конце декабря командующие группировок «Центр» и «Восток» сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.