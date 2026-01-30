Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 30 января 2026Силовые структуры

Ликвидация «Горынычем» диверсантов на окраинах Димитрова попала на видео

ФСБ уничтожила украинскую ДРГ, пытавшуюся устроить засаду на окраинах Димитрова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» ликвидировало украинскую диверсионного-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся устроить засаду на окраинах Димитрова. Видео схватки показал ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

На кадрах видны укрывшиеся под ветками диверсанты. Они готовили минную засаду на маршруте движения российской техники. Операторы «Горыныча» выследили противника и нанесли удар.

Антитеррористическое подразделение ведет охоту на диверсионные группы под Димитровым. В конце декабря командующие группировок «Центр» и «Восток» сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok