Экономика
10:35, 30 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном дне и самой холодной ночи

Синоптик Тишковец: 1 февраля станет самым холодным днем зимы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ночь с 30 на 31 января в Москве станет самой холодной за зиму, а 1 февраля станет самым холодным днем зимы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшую субботу в городе похолодает до минус 18-21 градуса, а в Подмосковье местами столбики термометров покажут минус 24 градуса. «В светлое время суток, несмотря на относительно солнечную и бесснежную погоду, на максимальном термометре будет не выше минус 11-14 градусов, что на пять-шесть градусов холоднее климатической нормы», — поделился информацией он. В ночь на воскресенье, 1 февраля, в Москве прогнозируется до минус 17-20 градусов и без осадков. В дневные часы под влиянием циклона с юго-востока пойдет снег, а температура составит минус 14-17 градусов — это самый низкий показатель за всю зиму, добавил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности на фоне ожидаемых аномальных морозов.

