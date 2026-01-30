Реклама

Экономика
07:41, 30 января 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности на фоне прогнозируемых аномальных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики уточнили, что в регионе ожидается погода со среднесуточной температурой от минус 7 до минус 12 градусов. Климатическая норма для этого периода — минус 6-8 градусов, рассказали специалисты. Причиной столь заметного похолодания станет морозный антициклон, направляющийся в сторону столицы с севера.

«Оранжевый уровень введен с полуночи и будет действовать, ориентировочно, до 23:00 мск вторника, 3 февраля», — рассказал представитель Гидрометцентра.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что 20-градусные морозы вернутся в Москву в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля. В некоторых локациях столбики термометров могут показать до минус 25 градусов Цельсия, предупредил метеоролог.

