Москвичам назвали срок возвращения 20-градусных морозов

Синоптик Ильин: 20-градусные морозы вернутся в Москву в выходные

На Москву надвигается очередная волна похолодания. Своим прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на пятницу, 30 января, в столице ожидается небольшой снег, температура составит от минус 16 до минус 18 градусов. В дневные часы осадков не предвидится, в городе, по сведениям метеоролога, потеплеет до минус 13-15 градусов. Возможна гололедица. В Подмосковье, однако, пройдет снегопад. Ночью температура будет варьироваться в пределах минус 14-19 градусов, днем — от минус 12 до минус 17 градусов.

Новый виток похолодания наступит в Москве уже в эти выходные, 31 января — 1 февраля. В субботу ночью показатель упадет до минус 20-25 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше минус 16-21 градусов. В первый день февраля возобновится снегопад. В ночные часы температура составит около минус 21-26 градусов, днем — минус 19-24 градусов, рассказал Ильин.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов сугробы в Москве вдвое превысили январскую норму. Согласно столичным осадкомерам, они достигли в высоту более 60 сантиметров. К концу дня столица может побить рекорд более чем 30-летней давности, допускают синоптики.