Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 29 января 2026Экономика

Москвичам назвали срок возвращения 20-градусных морозов

Синоптик Ильин: 20-градусные морозы вернутся в Москву в выходные
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На Москву надвигается очередная волна похолодания. Своим прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на пятницу, 30 января, в столице ожидается небольшой снег, температура составит от минус 16 до минус 18 градусов. В дневные часы осадков не предвидится, в городе, по сведениям метеоролога, потеплеет до минус 13-15 градусов. Возможна гололедица. В Подмосковье, однако, пройдет снегопад. Ночью температура будет варьироваться в пределах минус 14-19 градусов, днем — от минус 12 до минус 17 градусов.

Новый виток похолодания наступит в Москве уже в эти выходные, 31 января — 1 февраля. В субботу ночью показатель упадет до минус 20-25 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше минус 16-21 градусов. В первый день февраля возобновится снегопад. В ночные часы температура составит около минус 21-26 градусов, днем — минус 19-24 градусов, рассказал Ильин.

Ранее сообщалось, что после обильных снегопадов сугробы в Москве вдвое превысили январскую норму. Согласно столичным осадкомерам, они достигли в высоту более 60 сантиметров. К концу дня столица может побить рекорд более чем 30-летней давности, допускают синоптики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok