Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 30 января 2026Из жизни

Мужчина попал в тюрьму после оргии со 101 участником

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

В Бельгии суд приговорил двух человек к тюремному заключению за организацию масштабных секс-вечеринок. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

По итогам разбирательства одному из обвиняемых дали 40 месяцев тюрьмы, из которых 20 — условно. Другая получила 20 месяцев условно. Общая сумма штрафа составила почти 400 тысяч евро (36,5 миллиона рублей).

Согласно материалам дела, 41-летний А. М. и его партнерша А. Р. с 2020 года устраивали оргии с платным входом. Для них они специально оборудовали подвал дома в бельгийском городе Ландан. Мужчины платили за участие от 250 до 300 евро (от 23 до 27 тысяч рублей), для пар действовал пониженный тариф. Приглашенные секс-работницы зарабатывали от 350 до 600 евро (от 32 до 55 тысяч рублей) за вечер.

Материалы по теме:
«Не думаю, что Бог простит» Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
«Не думаю, что Бог простит»Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
9 сентября 2019
Польские священники устроили оргию и довели стриптизера до обморока. Что известно о секс-скандале, разозлившем Ватикан?
Польские священники устроили оргию и довели стриптизера до обморока.Что известно о секс-скандале, разозлившем Ватикан?
26 октября 2023

17 сентября 2022 года сотрудники полиции во время инспекции здания наткнулись на оргию, в которой участвовал 101 человек. Среди них насчитали по меньшей мере 11 секс-работниц, из которых десять приехали из Бразилии и находились в Бельгии нелегально.

3 декабря того же года при повторном рейде в доме застали около 40 мужчин и 12 женщин, трое из которых также находились в стране нелегально. 7 января 2023 года А. М. позвонили и пригласили на вечеринку в городе Беринген. В этот момент его подвал снова проверяли сотрудники полиции. Они отправились по адресу в Берингене, упомянутом в разговоре с А. М., и обнаружили там оргию с примерно 50 участниками.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    ВСУ ночью атаковали российский регион

    Шансы на прогресс в урегулировании конфликта на переговорах России и Украины оценили

    Мужчина попал в тюрьму после оргии со 101 участником

    Мужчина попытался заняться утренним сексом с женой и оконфузился перед коллегой

    Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове

    В МИД России заявили о «проблесках» Столтенберга в отношении России

    В России прокомментировали три сценария развития украинского конфликта в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok