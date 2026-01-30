Мужчина попал в тюрьму после оргии со 101 участником

В Бельгии суд приговорил двух человек к тюремному заключению за организацию масштабных секс-вечеринок. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

По итогам разбирательства одному из обвиняемых дали 40 месяцев тюрьмы, из которых 20 — условно. Другая получила 20 месяцев условно. Общая сумма штрафа составила почти 400 тысяч евро (36,5 миллиона рублей).

Согласно материалам дела, 41-летний А. М. и его партнерша А. Р. с 2020 года устраивали оргии с платным входом. Для них они специально оборудовали подвал дома в бельгийском городе Ландан. Мужчины платили за участие от 250 до 300 евро (от 23 до 27 тысяч рублей), для пар действовал пониженный тариф. Приглашенные секс-работницы зарабатывали от 350 до 600 евро (от 32 до 55 тысяч рублей) за вечер.

17 сентября 2022 года сотрудники полиции во время инспекции здания наткнулись на оргию, в которой участвовал 101 человек. Среди них насчитали по меньшей мере 11 секс-работниц, из которых десять приехали из Бразилии и находились в Бельгии нелегально.

3 декабря того же года при повторном рейде в доме застали около 40 мужчин и 12 женщин, трое из которых также находились в стране нелегально. 7 января 2023 года А. М. позвонили и пригласили на вечеринку в городе Беринген. В этот момент его подвал снова проверяли сотрудники полиции. Они отправились по адресу в Берингене, упомянутом в разговоре с А. М., и обнаружили там оргию с примерно 50 участниками.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.

