Наряд блогерши в спортзале описали в сети фразой «стыдно видеть»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @fit_with_shruti8

Наряд индийской блогерши Шрути Канауджии в спортзале описали в сети фразой «стыдно видеть». Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка размещает в своем аккаунте кадры с тренировок, называя себя фанаткой фитнеса. На одном из роликов она предстала во время занятия со штангой. Так, Канауджия позировала спиной к камере в черной спортивной кофте и легинсах нюдового оттенка.

Видео набрало 39,3 миллиона просмотров. Зрители высказались об образе блогерши в комментариях.

«Где твои лосины?», «Сначала подумала, что женщина без штанов», «Очень спешила и забыла одеться», «Я никогда не куплю легинсы этого цвета, принято к сведению», «Самые уродливые штаны на планете Земля», «Клянусь, мне стыдно это видеть», «Продавать легинсы такого оттенка должно быть преступлением», — заявили юзеры.

В июле 2025 года популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети.

