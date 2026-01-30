Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

Фото российского юмориста и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите». Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист снялся на фоне заснеженных елей во время отдыха в Куршевеле. Он предстал перед камерой в указанной шапке из серо-коричневого меха, меховой куртке и серых брюках в полоску.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях, выразив свое восхищение. «Какой классный, шикарный, красивый Максим!», «Да что ж такое! Это январский выпуск Vogue или что здесь происходит?», «У Аллы Борисовны отменный вкус», «Опять прямо в сердце, или просто тест на выживаемость фанатов», «Максим, вы нас заводите», «А женщины спали сегодня вообще? Или новые фото ждали?», «Максим, тормози. Они сейчас разведутся там все», — заявили фанаты.

Ранее в январе Максим Галкин снял на видео загоревшийся в Куршевеле отель.