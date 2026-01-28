Реклама

Отдыхающий в Куршевеле Максим Галкин снял на видео загоревшийся отель

Юморист Максим Галкин снял на видео загоревшийся отель в Куршевеле
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) снял на видео загоревшийся отель в Куршевеле. Видео появились в сторис на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист отправился в Альпы на отдых вместе с детьми. При этом он запечатлел пожар в отеле Les Grandes Alpes. «С вечера горит, не могут потушить. Вот такой кошмар. Уже эвакуировали отель Lana и тот отель, который ниже», — рассказал он.

Известно, что в результате оказались эвакуированы более 260 человек.

Ранее сообщалось, что также загорелся расположенный в указанном отеле бутик Rendez-Vous, который организовал скандальный VIP-корпоратив с российскими звездами. В сети были опубликованы кадры пожара.

