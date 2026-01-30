Реклама

09:54, 30 января 2026

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 79 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположное мнение о деятельности президента высказали 8 процентов респондентов, еще 13 процентов не определились. Кроме того, 77 процентов опрошенных заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 11 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 января в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре сообщалось, что Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Комментируя публикацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.

