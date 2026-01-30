Обновился рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Противоположное мнение о деятельности президента высказали 8 процентов респондентов, еще 13 процентов не определились. Кроме того, 77 процентов опрошенных заявили о доверии к Путину. Не доверяют главе государства 12 процентов, еще 11 процентов затруднились с ответом.
Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 января в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
В декабре сообщалось, что Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. По словам составителей рейтинга, его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Комментируя публикацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.