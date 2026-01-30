Реклама

18:16, 30 января 2026

Во Франции придумали необычный способ предотвращения побега из тюрем

Во Франции предложили бороться с побегом из тюрем с помощью антидроновых сеток
Юрий Леонов
Фото: Manon Cruz / Reuters

В Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Франции внесен законопроект о борьбе с побегом из тюрем с помощью сеток для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С соответствующей инициативой выступил депутат Эрик Мишу, с текстом документа ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«В последние годы тюрьмы столкнулись с резким увеличением количества облетов дронами для доставки запрещенных предметов заключенным (телефонов, SIM-карт, игровых приставок, наркотиков, оружия)», — отмечает автор законопроекта.

Мишу отметил неэффективность существующих мер по борьбе с доставкой запрещенных для заключенных предметов и предложил установить антидроновые сетки над прогулочными дворами и тюремными корпусами. Он указал на роль средств связи в организации побегов из тюрем, а также проблемы в системе.

По информации депутата, в 2024 году в стране было официально зарегистрировано 389 доставок дронами в тюрьмы, а в августе 2025 года в ряде регионов страны было зафиксировано до 20 проникновений БПЛА на территорию тюрем за ночь. Он также отметил, что недорогие БПЛА позволяют организовывать доставку не только преступным группировкам, но и отдельным гражданам.

Ранее известный в криминальных кругах Италии «мастер побегов» в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью простыней. Таулант Тома, 41-летний гражданин Албании, отбывавший срок за ограбление и другие преступления до октября 2048 года, сбежал из знаменитой тюрьмы «Опера» в Милане.

