23:19, 10 декабря 2025Из жизни

В Италии рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью простыней

Times: Албанец-рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью простыней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Известный в криминальных кругах «мастер побегов» в четвертый раз сбежал из итальянской тюрьмы. Об этом пишет издание The Times.

На прошлой неделе Таулант Тома, 41-летний гражданин Албании, отбывавший срок за ограбление и другие преступления до октября 2048 года, сбежал из знаменитой тюрьмы «Опера» в Милане. Рецидивист перепилил прутья в своей камере и спустился из окна по узлам из простыней. Далее мужчина перелез через шестиметровую стену и скрылся в неизвестном направлении.

Итальянские власти начали масштабный розыск с патрулями и установили дополнительный контроль на границах. Есть предположение, что беглец попытается покинуть страну.

Впервые албанец совершил побег из тюрьмы в городе Терни в 2009 году, а самая громкая история произошла в 2013-м. Тогда мужчина покинул тюрьму в Парме вместе с сокамерником.

Ранее сообщалось, что в городе Дижон, Франция, идут поиски двух заключенных, сбежавших из тюрьмы 27 ноября. Как уточнялось, сотрудники тюрьмы определили, что мужчины распилили прутья камеры с помощью лезвий и выбрались на улицу по простыням.

