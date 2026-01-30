Россиян предупредили о риске лишиться работы за громкий смех

Юрист Нечаева: Россиян могут уволить за срывающий работу громкий смех

Громкий смех, который срывает работу и нарушает трудовую дисциплину, может стать причиной увольнения. Предупредила россиян о рисках лишиться работы юрист Екатерина Нечаева, ее цитирует «Абзац».

По словам эксперта, такая вероятность зависит от типа организации, где занят работник. В некоторых структурах необходима тишина, поскольку люди могут работать с важными документами. Либо же громкий смех может повлиять на имидж компании, если та проводит встречи с клиентами.

«Человек, который начнет шуметь, может сорвать рабочий процесс. Это не только нарушение трудовой дисциплины, но и срыв деятельности предприятия. Сотруднику может быть сделано в первый раз замечание. Если он не усвоил, затем будет выговор. И увольнение в третий раз», — пояснила Нечаева.

