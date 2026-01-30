Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:06, 30 января 2026Экономика

Россиян предупредили о риске лишиться работы за громкий смех

Юрист Нечаева: Россиян могут уволить за срывающий работу громкий смех
Вячеслав Агапов

Фото: Zoran Jesic / Shutterstock / Fotodom

Громкий смех, который срывает работу и нарушает трудовую дисциплину, может стать причиной увольнения. Предупредила россиян о рисках лишиться работы юрист Екатерина Нечаева, ее цитирует «Абзац».

По словам эксперта, такая вероятность зависит от типа организации, где занят работник. В некоторых структурах необходима тишина, поскольку люди могут работать с важными документами. Либо же громкий смех может повлиять на имидж компании, если та проводит встречи с клиентами.

«Человек, который начнет шуметь, может сорвать рабочий процесс. Это не только нарушение трудовой дисциплины, но и срыв деятельности предприятия. Сотруднику может быть сделано в первый раз замечание. Если он не усвоил, затем будет выговор. И увольнение в третий раз», — пояснила Нечаева.

Ранее россияне признались, что готовы уволиться вместо того, чтобы возвращаться с удаленной работы в офис. Тех, кто однозначно готов снова начать ездить на работу не менее пяти раз в неделю, оказалось меньше — 34 процента, еще 30 процентов затруднились однозначно ответить на поставленный ребром вопрос. Среди готовых уволиться оказалось больше женщин, чем мужчин (38 против 33 процентов), тогда как согласиться с возвращением в офис, наоборот, чаще готовы россияне (36 процента), а не россиянки (33 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok