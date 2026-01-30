Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Доцент Балынин напомнил россиянам о трехдневных выходных в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Как напомнил доцент кафедры кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, они продлятся три дня. Его слова приводит РИА Новости.

Балынин пояснил, что выходные запланированы с 21 февраля по 23 февраля. В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник.

Прошлые длинные выходные у работающих россиян был в честь Нового года — они продлились 12 дней, с 31 декабря по 11 января.

Ранее сообщалось, что в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели. В 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре.