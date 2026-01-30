Реклама

Россиянам назвали самые недооцененные направления для путешествий по стране

Удмуртия вошла в рейтинг самых недооцененных направлений для поездок по России
Алина Черненко

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom  

Специалисты сервиса «Авито Путешествия» назвали самые недооцененные направления для поездок по России. Рейтинг оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным из неочевидных мест для зимних путешествий стал Пермский край. В этом российском регионе можно исследовать каменные лабиринты Каменного города и Усьвинских столбов, устроить фотопрогулки по зимнему Уралу и посетить этнографический музей-заповедник Хохловка под открытым небом. Аренда квартиры там стоит от 3,3 тысячи рублей в сутки, а загородное жилье — от 10,8 тысячи рублей в сутки.

В список недооцененных направлений для путешествий по стране также вошла Удмуртия. Там туристы могут посетить уютные города Ижевск и Воткинск и узнать о самобытных традициях, а также попробовать блюда удмуртской кухни: перепечи, табани, пельняни, супы и горячие блюда из печи. Средняя стоимость посуточной аренды квартир в регионе в феврале — 2,5 тысячи рублей.

Еще одно направление, о котором говорится в материале, — Приморский край. Путешественники едут туда, чтобы попробовать дальневосточные морепродукты и отправиться на прогулки по зимнему Владивостоку и побережью Японского моря. Снять квартиру в феврале в этом регионе получится за 3,8 тысячи рублей в сутки.

В рейтинг сервиса также вошли Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Хакасия и Республика Саха (Якутия).

Ранее стало известно, что город Алушта на Крымском полуострове оказался самым востребованным направлением для зимнего отдыха. Средняя стоимость ночи в местных гостиницах составляет 4,1 тысячи рублей.

