Путешествия
10:47, 2 декабря 2025

Один город России назвали самым популярным местом отдыха зимой

Алушту назвали самым популярным малым городом для зимнего отдыха
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россиянам назвали один город, который стал самым популярным местом для отдыха зимой. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

Город Алушта на Крымском полуострове оказался самым востребованным направлением для зимнего отдыха. Средняя стоимость ночи в местных гостиницах составляет 4,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Зеленогорск в Калининградской области, стоимость отеля здесь достигает 6,1 тысячи. Третью позицию занял город Суздаль во Владимировской области ― 9,2 тысячи рублей за ночь.

В список малых, но предпочтительных для отпуска муниципалитетов вошли также карельский курорт Сортавала, Светлогорск, Горячий Ключ, Железноводск, Судак, Великий Устюг и Алупка.

Ранее россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой. На первом месте списка оказался курорт Хамышки в Адыгее.

