10:36, 28 ноября 2025

Россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой

Хамышки в Адыгее назвали самым резко подорожавшим курортом для зимнего отдыха
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россиянам назвали десять самых популярных и резко подорожавших направлений для отдыха зимой. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

На первом месте списка оказался курорт Хамышки в Адыгее: средняя стоимость ночи здесь увеличилась на 197 процентов в сравнении с зимним периодом прошлого года и составила 22 тысячи рублей. На втором месте Абрау-Дюрсо — цена отдыха увеличилась на 108 процентов (16 тысяч рублей). Третью строчку занял Севастополь, где стоимость проживания в среднем выросла на 74 процента и составила 5 тысяч рублей.

В топ-10 также попали города Киров (8 тысяч рублей за ночь), Феодосия (5 тысяч), Рязань (6,3 тысячи), Алупка (5,5 тысячи), Петрозаводск (7,5 тысячи), Нижний Новгород (6,9 тысячи) и Пятигорск (5,1 тысячи рублей).

Ранее россиянам рассказали о самых популярных направлениях для одиноких путешествий. Лучшим местом для подобного типа отдыха в ноябре 2025 года назвали Москву.

