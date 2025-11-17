Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:13, 17 ноября 2025Путешествия

Одиночкам в России рассказали про лучшие места для отдыха

Москву и Сочи назвали самыми популярными городами для отдыха в одиночку
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Россиянам рассказали о самых популярных направлениях для одиноких путешествий. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

Лучшим местом для подобного типа отдыха в ноябре 2025 года назвали Москву — здесь зарегистрирован 21 процент бронирований. Одиночки чаще всего останавливаются в столице на три дня и в среднем отдают за сутки проживания 3,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 13 процентов отдыхающих предпочитают провести в городе четыре ночи. Замыкает тройку лидеров Сочи — восемь процентов резервирований номеров.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
Край земли, вид на вулканы и баня у океана. Где искать самые необычные и живописные глэмпинги в России?
Край земли, вид на вулканы и баня у океана.Где искать самые необычные и живописные глэмпинги в России?
2 апреля 2023

В список из десяти востребованных городов вошли также Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород и Севастополь.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для отдыха с детьми. Наиболее востребованной для отпуска родителей стала Северная столица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости