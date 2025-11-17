Одиночкам в России рассказали про лучшие места для отдыха

Москву и Сочи назвали самыми популярными городами для отдыха в одиночку

Россиянам рассказали о самых популярных направлениях для одиноких путешествий. Результатами исследования аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» поделились с «Лентой.ру».

Лучшим местом для подобного типа отдыха в ноябре 2025 года назвали Москву — здесь зарегистрирован 21 процент бронирований. Одиночки чаще всего останавливаются в столице на три дня и в среднем отдают за сутки проживания 3,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 13 процентов отдыхающих предпочитают провести в городе четыре ночи. Замыкает тройку лидеров Сочи — восемь процентов резервирований номеров.

В список из десяти востребованных городов вошли также Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород и Севастополь.

Ранее россиянам назвали самые популярные направления для отдыха с детьми. Наиболее востребованной для отпуска родителей стала Северная столица.