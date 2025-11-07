Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха с детьми

Санкт-Петербург стал популярным городом для отдыха с детьми в ноябре 2025 года

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» рассказали о самых популярных направлениях России для отдыха с детьми в ноябре 2025 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным городом для отпуска с ребенком назвали Санкт-Петербург ― средняя стоимость ночи здесь составляет 4,6 тысячи рублей. На втором месте курорт Краснодарского края ― Сочи, третьим городом в топ-10 оказалась Москва. В список предпочитаемых направлений также вошли Казань, Краснодар, Ялта, Нижний Новгород, Кисловодск, Анапа и Геленджик.

