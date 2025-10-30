Путешествия
Россиянам назвали самый популярный горнолыжный курорт страны

Курорт Красная поляна стал самым популярным горнолыжным направлением
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» рассказали о самых популярных горнолыжных курортах страны для отдыха в зимние каникулы. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики назвали курорт Краснодарского края Красную Поляну самым востребованным направлением. Средняя стоимость бронирования отеля на четыре дня здесь составляет 12,5 тысячи рублей. На втором месте топ-10 оказался Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем — Шерегеш в Кемеровской области.

В список предпочитаемых для активного отдыха курортов вошли еще три места в Карачаево-Черкесской Республике: Домбай, Теберда, Эльбрус. Также спросом пользуется отдых на озере Банное в Башкирии, город Кировск в Мурманской области, поселок Коробицыно, Ленинградская область, и Сортавала в Карелии.

Ранее россиянам назвали популярные направления для отдыха в одиночку. Наиболее востребованными направлениями оказались два города страны.

