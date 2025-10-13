Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:07, 13 октября 2025Путешествия

Россиянам назвали популярные направления для отдыха в одиночку

Москва и Сочи стали самыми популярными городами для одиночного отдыха в октябре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» рассказали о самых популярных направлениях для отдыха в одиночку в октябре 2025 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики назвали Москву и Сочи наиболее востребованными городами для одиночного отдыха, в среднем туристы проводят там три и пять дней отпуска. Стоимость ночи в столице начинается от 3,4 тысячи рублей, а сутки на курорте обойдутся путешественнику от 2,3 тысячи.

В топ-10 городов также попали Санкт-Петербург, Ялта, Краснодар, Казань, Севастополь, Калининград, Анапа и Кисловодск. Дольше всего, семь дней, россияне отдыхают на курортах Крыма: в Ялте и Севастополе.

Ранее россиянам назвали самые популярные города для трехдневного отпуска в октябре. Наиболее востребованным для короткого отпуска стал город Казань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости