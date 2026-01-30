Россиянин изрезал ножом мужа знакомой на балконе многоэтажки

В Подмосковье осудили мужчину, ударившего ножом мужа знакомой

В Подмосковье осудили мужчину, ударившего ножом мужа знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 29 мая 2025 года 49-летний Алексей Задов на общественном балконе одного из домов в микрорайоне Сходня распивал алкогольные напитки со знакомой, позже к ним присоединился ее муж. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее потерпевший несколько раз кулаком ударил Задова, а затем замахнулся гаечным ключом. В ответ подсудимый достал нож и нанес один удар в грудь потерпевшему. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Подсудимый полностью признал вину и добровольно явился в правоохранительные органы. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, но отягчающим признал наличие у него рецидива преступлений.

Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.

