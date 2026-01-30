Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

В Астрахани мужчина получил 11,3 года за выброшенного с балкона соперника

В Астрахани 49-летнего россиянина приговорили к 11,3 года колонии особого режима за расправу над 46-летним мужчиной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, потерпевший и осужденный были хорошими знакомыми. 29 июля они устроили застолье в квартире одного из домов на улице Жилой. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора из-за внимания гостя к возлюбленной хозяина. В ходе вспыхнувшей ссоры приревновавший сожительницу к другу мужчина вывел его на балкон и вытолкнул на улицу. Полученные при падении травмы оказались не совместимы с жизнью.

Осужденный попытался обставить все как несчастный случай, но в ходе проведения первоначальных следственных действий и комплекса оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смерть мужчины носит криминальный характер.

