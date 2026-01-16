Реклама

Россиянин избил соседа поленом из-за одного разговора

В Пензенской области мужчина приревновал жену к соседу и избил его поленом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В Пензенской области мужчина избил соседа поленом из-за того, что тот поговорил с его женой. Об этом сообщает областное управление МВД в Telegram-канале.

Все произошло в Нижнеломовском районе. Выяснилось, что местный житель увидел, как его супруга разговаривает с соседом, схватил полено и несколько раз ударил его. 46-летний пострадавший затем сам обратился в полицию.

На данный момент 34-летний мужчина, напавший на соседа из-за ревности, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ставропольском крае россиянин избил женщину и обмотал ее проводом от удлинителя. Напавший гостил у пострадавшей женщины, однако во время распития спиртного у них возникла ссора.

