18:31, 15 января 2026Россия

Пьяный россиянин избил женщину и обмотал ее проводом от удлинителя

В Ставрополье мужчина избил женщину и обмотал ее проводом от удлинителя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае россиянин избил женщину и обмотал ее проводом от удлинителя. Об этом в Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в поселке Иноземцево. Местная жительница сообщила полиции, что ее соседке угрожает мужчина. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что напавший гостил у пострадавшей женщины. Во время распития спиртного у них возникла ссора, после чего он схватил удлинитель, избил хозяйку квартиры и обмотал ее проводом. Пострадавшей затем удалось вырваться и обратиться за помощью к соседям.

Ранее россиянин избил жену за отказ клеить обои в Новый год. Отмечается, что инцидент произошел в селе Кабаково Кармаскалинского района Башкирии.

