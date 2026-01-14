Реклама

Россиянин избил жену за отказ клеить обои 31 декабря и поплатился

В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои 31 декабря
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянин избил жену за отказ клеить обои в Новый год и поплатился. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МВД России.

Житель села Кабаково Кармаскалинского района сломал нос супруге из-за отказа проводить ремонтные работы 31 декабря.

В отношении россиянина был составлен протокол об административном правонарушении. Его жену отправили на медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник агентства.

Ранее житель Екатеринбурга избил девушку после проверки ее телефона. На опубликованном видео он повалил спутницу в сугроб и нанес ей серию ударов.

