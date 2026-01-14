Россиянин избил жену за отказ клеить обои 31 декабря и поплатился

В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои 31 декабря

Россиянин избил жену за отказ клеить обои в Новый год и поплатился. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МВД России.

Житель села Кабаково Кармаскалинского района сломал нос супруге из-за отказа проводить ремонтные работы 31 декабря.

В отношении россиянина был составлен протокол об административном правонарушении. Его жену отправили на медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник агентства.

