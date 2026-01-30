Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:10, 30 января 2026Путешествия

Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме и попала на видео

Shot: Обезьяна напала на туристку из России во Вьетнаме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавшая во Вьетнаме россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны и лишилась отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Туристка Ангелина из Казани посетила с друзьями остров обезьян рядом с городом Нячанг. Женщина решила покормить животных с руки, но одна особь напала на нее. На видео попали кадры происшествия: вместо корма обезьяна схватила руку путешественницы, та закричала из-за укуса.

Гражданку России посадили на паром до больницы, где ей поставили вакцину от бешенства и зашили глубокую рану на запястье. Лечение жительница Казани продолжит на родине.

Ранее часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии. Укус был болезненным, но оказался почти незаметным. Из-за этого мужчина сперва решил не обращаться к врачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие продления приостановки ударов по энергетике Украины

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России нарастили выпуск гиперзвуковых ракет

    Москвичка превратила съемную квартиру в приют для десятков кошек

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Продюсер Разин подал в суд на своего водителя

    Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме и попала на видео

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok