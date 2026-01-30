Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме и попала на видео

Отдыхавшая во Вьетнаме россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны и лишилась отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Туристка Ангелина из Казани посетила с друзьями остров обезьян рядом с городом Нячанг. Женщина решила покормить животных с руки, но одна особь напала на нее. На видео попали кадры происшествия: вместо корма обезьяна схватила руку путешественницы, та закричала из-за укуса.

Гражданку России посадили на паром до больницы, где ей поставили вакцину от бешенства и зашили глубокую рану на запястье. Лечение жительница Казани продолжит на родине.

Ранее часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии. Укус был болезненным, но оказался почти незаметным. Из-за этого мужчина сперва решил не обращаться к врачу.