Экономика
15:08, 30 января 2026

Российских дачников предупредили о новом штрафе

Юрист Яковлева: С 2026 года для дачников введут штраф в 50 тыс. руб. за борщевик
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

C 1 марта 2026 года для российских дачников введут новые штрафы за борщевик на участке. Об этом предупредила практикующий юрист Алена Яковлева, пишет aif.ru.

Согласно закону №294‑ФЗ, за несоблюдение требований по уничтожению борщевика и других инвазивных растений, физическим лицам придется заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей.

«Региональные власти смогут самостоятельно корректировать суммы наказаний и утверждать перечни опасных видов растений», — уточнила Яковлева.

Юрист посоветовала дачникам регулярно осматривать территорию на наличие опасных сорняков и избавляться от них до цветения.

Ранее российских дачников научили правильно убирать снег на участке. Для этого рекомендуется использовать не только лопату, но и электрический или бензиновый снегоуборщик и воздуходувку.

