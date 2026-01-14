Дачников научили правильно убирать снег

Дачников призвали убрать снег снегоуборщиком и воздуходувкой

Дачникам рекомендуется использовать не только лопату, но и электрический или бензиновый снегоуборщик и воздуходувку для уборки снега. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Если снег только выпал, его можно убрать обычной пластиковой лопатой. Однако если снег уже уплотнился и лежит несколько дней, поможет металлическая лопата.

Также дачникам посоветовали использовать электрический или бензиновый снегоуборщик, щетку с жестким ворсом, воздуходувку для уборки сухого и рыхлого снега, а также скребок для удаления ледяной корки со ступенек и дорожек.

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что снег является отходом, поскольку снежинки собирают на себе пыль и грязь. Убранный снег можно оставить на своем участке либо вывезти на специальный полигон.

Ранее стало известно, что за плохую уборку дворов от снега управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.