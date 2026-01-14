Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:48, 14 января 2026Экономика

Дачников научили правильно убирать снег

Дачников призвали убрать снег снегоуборщиком и воздуходувкой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дачникам рекомендуется использовать не только лопату, но и электрический или бензиновый снегоуборщик и воздуходувку для уборки снега. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Если снег только выпал, его можно убрать обычной пластиковой лопатой. Однако если снег уже уплотнился и лежит несколько дней, поможет металлическая лопата.

Также дачникам посоветовали использовать электрический или бензиновый снегоуборщик, щетку с жестким ворсом, воздуходувку для уборки сухого и рыхлого снега, а также скребок для удаления ледяной корки со ступенек и дорожек.

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что снег является отходом, поскольку снежинки собирают на себе пыль и грязь. Убранный снег можно оставить на своем участке либо вывезти на специальный полигон.

Ранее стало известно, что за плохую уборку дворов от снега управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США готовятся к первым переговорам по Гренландии. Трамп вновь пугает всех Россией, а Рубио готовит мегасделку

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    США перестают выдавать визы россиянам и гражданам еще 74 стран. Они «могут стать обузой для государства», считают в Вашингтоне

    Телеведущая лишилась глаза во время празднования Нового года

    Раскрыты результаты обследования работников роддома в Новокузнецке после смерти младенцев

    Самый дорогой российский футболист рассказал о своей зарплате

    Россиянам назвали риски приобретения старых машин

    Россияне пожаловались на грязные пляжи на популярном курорте Азии

    В российском городе опора ЛЭП рухнула на пассажирку автобуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok