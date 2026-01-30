Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:49, 30 января 2026Россия

Заявление генсека ООН о Крыме назвали нелепым

Шеремет назвал слова генсека ООН Гутерриша о самоопределении Крыма нелепыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Globallookpress.com

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу является нелепым, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал эти слова несуразными и нелепыми. По мнению российского политика, они дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов.

Как указал Шеремет, ООН в основном отстаивает интересы западных стран. «В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Мужчина отказался от карьеры футболиста из-за размера пениса

    Женщинам раскрыли причину пробуждения в три часа ночи

    Заявление генсека ООН о Крыме назвали нелепым

    Трамп высказался об обстрелах городов Украины

    Лучшие друзья жестоко подшутили над женихом накануне его свадьбы

    Американскую разведку уличили во лжи Трампу

    Знаменитый рэпер сбил на машине человека во время незаконных съемок клипа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok