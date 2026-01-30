США предсказали новую волну протестов из-за политики Трампа

Политолог Дубравский: США могут охватить массовые протесты из-за политики Трампа

Массовые протесты, охватившие Миннесоту из-за антимиграционной политики президента США Дональда Трампа, могут распространиться и на другие штаты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, убийство сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) двух активистов-демократов в начале года может стать началом более широкой волны недовольства по аналогии с кампаниями No Kings (англ. — «Нет королям») и Black Lives Matter (BLM, англ. — «Жизни черных имеют значение»).

Политолог напомнил, что в свое время эти акции собирали миллионы участников и стоили американскому лидеру серьезных репутационных издержек.

«Протесты могут привлечь сотни тысяч, потому что администрация Трампа до сих пор не может объяснить людям, зачем все это [рейды ICE и убийства активистов] нужно», — сказал Дубравский.

Жители Миннеаполиса — крупнейшего города штата Миннесота — уже третью неделю выходят на улицы, протестуя против действий федеральных служб, которые с конца декабря проводят масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Протесты переросли в забастовки и беспорядки, после того как сотрудники ICE застрелили двух американцев, активно выступавших против депортации нелегалов.

