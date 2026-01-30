Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 30 января 2026Мир

Трамп заявил о ненависти Путина и Зеленского друг к другу

Трамп: Зеленский и Путин ненавидят друг друга
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Росси Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский ненавидят друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его речи доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.

Американский лидер также отметил, что стороны подошли очень близко к сделке по Украине. Кроме того, президент США выразил уверенность, что у предстоящих переговоров есть шанс на успех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Трамп рассказал об армаде движущихся к Ирану кораблей

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

    Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

    Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

    Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok