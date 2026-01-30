Трамп заявил о ненависти Путина и Зеленского друг к другу

Трамп: Зеленский и Путин ненавидят друг друга

Президент Росси Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский ненавидят друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его речи доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Зеленский и Путин ненавидят друг друга. И это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.

Американский лидер также отметил, что стороны подошли очень близко к сделке по Украине. Кроме того, президент США выразил уверенность, что у предстоящих переговоров есть шанс на успех.