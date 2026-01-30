Реклама

Трампу представили расширенный список военных опций против Ирана

NYT: Пентагон подготовил для Трампа новые военные варианты действий против Ирана
Анжелика Бережная
Фото: Win McNamee / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Согласно данным издания, новые варианты Пентагона выходят за рамки ранее обсуждавшихся сценариев и направлены на нанесение ущерба ядерной и ракетной программам Ирана, а также на ослабление его верховного лидера. Трамп пока не санкционировал военные действия и продолжает изучать дипломатические пути, но требует от Тегерана полного отказа от ядерных амбиций и прекращения поддержки прокси-групп.

До этого Белый дом рассматривал удары по ядерным объектам после подавления протестов в Иране, но тогда президент отложил решение. В новом наборе опций рассматриваются более масштабные и рискованные операции. При этом официальные лица признают, что любая военная кампания против Ирана будет значительно сложнее, чем недавняя операция в Венесуэле.

Ранее самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Самолет, известный как «ядерный нюхач», прибыл в Британию на фоне обострения напряженности между США и Ираном.

До этого аналогичные самолеты направлялись на Ближний Восток незадолго до американских ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а также появлялись в Великобритании в январе 2022 года, за несколько недель до начала российской специальной военной операции.

