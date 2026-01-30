«Ядерный нюхач» США приземлился на авиабазе в Великобритании

«Ядерный нюхач» США прибыл в Британии на фоне угроз Ирану

Самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Прибытие самолета, известного как «ядерный нюхач», произошло на фоне обострения напряженности между США и Ираном. До этого аналогичные самолеты направлялись на Ближний Восток незадолго до американских ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а также появлялись в Великобритании в январе 2022 года, за несколько недель до начала российской специальной военной операции (СВО).

Источники издания в оборонной сфере подчеркнули, что присутствие самолета «не обязательно означает немедленные военные действия». По их словам, WC-135R выполняет глобальные миссии по мониторингу, чтобы гарантировать, что наземные ядерные испытания не проводятся.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.

28 января американский лидер заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

