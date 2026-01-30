Ушедший из России техногигант пережил одно из худших падений

Bloomberg: Акции Microsoft рухнули на десять процентов

Акции Microsoft упали на десять процентов, что стало самым большим обвалом с марта 2020 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Компания потеряла 357 миллиардов долларов рыночной капитализации. Обрушение произошло после того, как техногигант опубликовал данные о рекордных расходах на искусственный интеллект. Причинами падения стал усиливающийся скептицизм инвесторов относительно того, окупятся ли в конечном итоге сотни миллиардов долларов, которые крупные технологические компании тратят на ИИ.

Агентство отметило, что единственным более масштабным однодневным обвалом рыночной капитализации стало падение акций Nvidia Corp. на 593 миллиарда долларов в 2025 году после запуска недорогой модели искусственного интеллекта DeepSeek.

Как отметил рыночный стратег Мэтью Мэйли, становится все более очевидным, что Microsoft не получит существенной отдачи от своих масштабных инвестиций в ИИ. А значит, акции компании необходимо переоценить до уровня, более соответствующего их исторической справедливой стоимости.

По данным Bloomberg, падение акций Microsoft стало одним из худших в ее истории.

Ранее сообщалось, что участников рынка насторожили слова финансового директора компании Эми Худ о новых инвестициях в строительство инфраструктуры для облачных вычислений и искусственного интеллекта. Такие расходы уже составляют основной объем капитальных вложений корпорации в минувшие три месяца, достигших 37,5 миллиарда долларов.