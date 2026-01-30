В аэропортах России захотели полностью запретить алкоголь

Депутат Госдумы Панеш захотел запретить алкоголь в аэропортах России

В российских аэропортах захотели полностью запретить продажу алкоголя — в том числе в ресторанах и магазинах беспошлинной торговли. С такой идеей выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru.

Он обратил внимание, что из-за нетрезвых путешественников часто срываются или задерживаются рейсы. В результате авиакомпании и наземные службы аэропортов несут миллионные убытки. «Человек, поднявшийся на борт пьяным или пьющий во время полета, в первую очередь, угрожает общей безопасности», — заметил Панеш.

Он также предложил ужесточить наказание за дебоши на борту. Сейчас за это предусмотрен штраф от 500 рублей до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Ранее российский турист устроил дебош на борту самолета до Таиланда и получил арест на восемь суток вместо отпуска. Инцидент произошел на рейсе из Челябинска на остров Пхукет.