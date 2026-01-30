В Госдуме оценили планы Минфина ввести новое ограничение на наличные

Аксаков назвал обоснованным лимит в млн рублей для внесения через банкоматы

Инициатива Министерства финансов (Минфина) ввести ежемесячный лимит в миллион рублей для внесения через банкоматы является обоснованной, такая мера нужна для борьбы с отмыванием денежных средств. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Основания для такого намерения Минфина были, отметил депутат. Подобная мера поможет обелить российскую экономику, полагает Аксаков.

Внесение через банкоматы внушительных сумм, добавил он, может свидетельствовать о попытках обойти контроль системы финансового мониторинга. В этом плане введение нового ограничения на наличные поможет в борьбе с теневым сектором, считает парламентарий.

О намерении ведомства установить ежемесячный лимит на внесение наличных черед банкоматы ранее сообщил «Интерфакс». Источник агентства пояснил, что соответствующий законопроект был направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января 2026 года. В настоящее время в федеральном законе «О банках и банковской деятельности» нет пункта о лимите на такой способ пополнения счетов.

