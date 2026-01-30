В России заявили об утрате смысла домашних заданий для детей по одной причине

Орешкин: Домашние задания утратили для детей смысл с появлением ИИ

В России заявили об утрате смысла домашних заданий для детей по одной причине. По мнению заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина, этот вид обучения ослабел с появлением искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

Орешкин отметил, что возможности ИИ преобразовали то, как учатся школьники.

Замглавы администрации президента России пояснил, что сейчас «любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать».

В то же время Орешкин подчеркнул, что ИИ оказывает и положительное влияние на образовательный процесс. По его мнению, многие инструменты ИИ помогают раскрыть потенциал каждого ребенка.

До этого сообщалось, что в Госдуме предлагали запретить задавать школьникам на дом непройденный материал.