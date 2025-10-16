В Госдуме захотели запретить давать школьникам один вид домашних заданий

В Госдуме предложили запретить задавать школьникам на дом непройденный материал

В Госдуме захотели запретить учителям задавать школьникам на дом непройденный материал. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Сардана Авксентьева, пишет ТАСС.

В распоряжении агентства оказалось письмо парламентариев на имя министра просвещения Сергея Кравцова, в котором обращается внимание на отсутствие регулирования планирования домашних заданий. По мнению депутатов, это приводит к тому, что школьники получают задачи по еще непройденным темам и в результате обращаются к интернет-ресурсам и нейросетям для их выполнения, вследствие чего эффективность учебного процесса снижается.

«Запрет заданий на невыученные темы побудит школьников чаще выполнять работу самостоятельно, что положительно скажется на прочности знаний и навыках самостоятельной работы», — подчеркивается в письме.

Ранее Минпросвещения России утвердило время, которое школьники должны тратить на домашнее задание. Так, для учеников 1-го класса продолжительность его выполнения не должна превышать 1 часа, для 2-3 классов, — 1,5 часа, 4-5 классов — 2 часа, 6-8 классов — 2,5 часа, 9-11 классов — 3,5 часа.