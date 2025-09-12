В Минпросвещения обозначили норму часов для домашнего задания у школьников

Кравцов: На домашнее задание у школьника должно уходить не более 3,5 часа

Школьник вне зависимости от класса должен управляться с домашним заданием не более чем за три с половиной часа по всем предметам. Это время является единым, оно утверждено Минпросвещения России, о чем рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Как отметил министр, помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, есть и нормы, которые регламентируются для каждого класса отдельно.

«Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1 классе – не более 1 часа, во 2-3 классах – не более 1,5 часов, в 4-5 классах – не более 2 часов, в 6-8 классах – не более 2,5 часов, в 9-11 классах – не более 3,5 часов», — объяснил Кравцов в рамках интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как отметил глава Минпросвещения, все рекомендации и нормы были обсуждены и согласованы с Роспотребнадзором, а также они учитывают возраст каждого ребенка.

Ранее в Минпросвещения оценили идею отмены домашнего задания в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что домашнюю работа является основной частью учебного процесса, и эта форма так или иначе применятся во всех странах.