В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

Кравцов заявил, что домашнее задание является основной частью учебного процесса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал идею отмены домашнего задания в школах. Он заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что закрепление пройденного материала — важный элемент обучения

«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — указал глава Минпросвещения.

Ранее Кравцов оценил идею министра спорта Михаила Дегтярева о введении перечня книг, необходимых для прочтения футболистам. Он поддержал инициативу. Кравцов добавил, что ознакомление с перечнем не должно быть принудительным.

