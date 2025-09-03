В Минпросвещения оценили идею введения перечня книг для прочтения футболистам

Кравцов положительно оценил идею введения перечня книг для прочтения футболистам

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов оценил идею министра спорта Михаила Дегтярева о введении перечня книг, необходимых для прочтения футболистам. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он поддержал инициативу. «Может быть, стоит и фильмы добавить. Думаю, это очень правильно. Главное, чтобы были хорошие и интересные книги», — заявил Кравцов.

Он добавил, что ознакомление с перечнем не должно быть принудительным. «Должно быть по желанию», — отметил Кравцов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил уровень образованности известных игроков. «Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» — сказал он.