Экономика
18:17, 30 января 2026Экономика

В российском городе прохожие провалились под землю и обварились кипятком

В Оренбурге двое юношей провалились под землю и обварились кипятком
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marc Bruxelle / Shutterstock / Fotodom

В Оренбурге в пятницу, 30 января, двое юношей провалились под землю и обварились кипятком. Внимание на ситуацию обратил глава российского города Альберт Юмадилов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром возле здания, расположенного по адресу улица Монтажников, 7Б — на участке тротуара, по которому шли юноши, по причине утечки на частных тепловых сетях обвалился грунт, а под асфальтом образовалась яма с горячей водой. В результате улицу заволокло паром, и пострадавшие, не заметив обвала из-за плохой видимости, упали в нее и ошпарились кипятком.

Очевидцы случившегося утверждают, что один из молодых людей провалился в кипяток по пояс. «Стоял сильный туман. Пацан зашел и провалился по пояс в кипяток. Когда выбежал, его снегом начали закидывать, штаны с него снимать. Обувь его тронули, а она прям в кипятке была. Его за шкирку отнесли в тепло», — рассказал собеседник портала «Урал56.Ру».

Второй юноша упал в яму, пытаясь обойти участок, который уже начали огораживать. Люди, знавшие о провале, пытались предупредить его об опасности, однако он их не услышал. Известно, что обоих пострадавших с сильными ожогами доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. Участок дороги, где случилось ЧП, временно перекрыли до конца февраля. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Воронеже дети обожглись кипятком из-за аварии на трубопроводе.

