В российском городе прохожие провалились под землю и обварились кипятком

В Оренбурге двое юношей провалились под землю и обварились кипятком

В Оренбурге в пятницу, 30 января, двое юношей провалились под землю и обварились кипятком. Внимание на ситуацию обратил глава российского города Альберт Юмадилов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром возле здания, расположенного по адресу улица Монтажников, 7Б — на участке тротуара, по которому шли юноши, по причине утечки на частных тепловых сетях обвалился грунт, а под асфальтом образовалась яма с горячей водой. В результате улицу заволокло паром, и пострадавшие, не заметив обвала из-за плохой видимости, упали в нее и ошпарились кипятком.

Очевидцы случившегося утверждают, что один из молодых людей провалился в кипяток по пояс. «Стоял сильный туман. Пацан зашел и провалился по пояс в кипяток. Когда выбежал, его снегом начали закидывать, штаны с него снимать. Обувь его тронули, а она прям в кипятке была. Его за шкирку отнесли в тепло», — рассказал собеседник портала «Урал56.Ру».

Второй юноша упал в яму, пытаясь обойти участок, который уже начали огораживать. Люди, знавшие о провале, пытались предупредить его об опасности, однако он их не услышал. Известно, что обоих пострадавших с сильными ожогами доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. Участок дороги, где случилось ЧП, временно перекрыли до конца февраля. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

