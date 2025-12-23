Реклама

Экономика
20:39, 23 декабря 2025Экономика

В российском городе дети ошпарились кипятком из-под асфальта

В Воронеже дети обожглись кипятком из-за аварии на трубопроводе
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Воронеже двое подростков ошпарились кипятком, вытекшим на дорогу. О ситуации пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу компании «РИР-Энерго».

Коммунальная авария произошла в районе улицы Путилина. В результате повреждения трубопровода кипяток вышел на поверхность асфальта и привел к ожогам у двух несовершеннолетних. Одного ребенка, по информации газеты, доставили в профильное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести, другому — назначили амбулаторное лечение. Прорыв, согласно сообщению коммунальщиков, был устранен, воду перекрыли. В компании заверили, что находятся на связи с матерью госпитализированного подростка, и обязались оказать помощь в лечении.

Незадолго до этого кипятком на той же улице обжегся еще один воронежец. Он ошпарил ногу. Потоки кипятка потекли из-под земли из-за повреждения трубопровода на вводе в жилой дом. Поврежденный участок тогда оперативно отремонтировали.

Ранее в другом российском городе, Ростове-на-Дону, в яму с кипятком провалился восьмилетний ребенок. Его доставили в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени.

