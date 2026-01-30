Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:46, 30 января 2026Мир

В Сенате США поддержали санкции против «теневого флота» России

Комитет Сената США поддержал санкции против судов, якобы связанных с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о санкциях против кораблей так называемого «теневого флота», якобы связанного с Россией. Об этом заявили председатель комитета республиканец Джим Риш и старший демократ Джинн Шахин, передает РИА Новости.

«Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран», — считают конгрессмены.

Законопроект коснется ключевых российских энергетических проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также расширит ограничения против газопроводов «Северный поток».

Также документ предполагает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках судами «теневого флота» и ограничение работы портов, принимающих с них нефть.

После рассмотрения в комитете по иностранным делам законопроект должен пройти согласование в обеих палатах Конгресса США, после чего направлен президенту.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает военные методы борьбы с так называемым «теневым флотом» России. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Тигр пробрался в деревню, попал на видео и похитил домашнюю собаку

    Названы признаки неумения целоваться

    Суд изъял имущество у рекордсмена-взяточника из МВД

    В Сенате США поддержали санкции против «теневого флота» России

    В США заявили о слезах Зеленского из-за российского «Орешника»

    Обнаружен ранний сигнал начинающихся нарушений в работе мозга

    В России оценили последствия сближения Армении и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok