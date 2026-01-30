В Сенате США поддержали санкции против «теневого флота» России

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о санкциях против кораблей так называемого «теневого флота», якобы связанного с Россией. Об этом заявили председатель комитета республиканец Джим Риш и старший демократ Джинн Шахин, передает РИА Новости.

«Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран», — считают конгрессмены.

Законопроект коснется ключевых российских энергетических проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также расширит ограничения против газопроводов «Северный поток».

Также документ предполагает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках судами «теневого флота» и ограничение работы портов, принимающих с них нефть.

После рассмотрения в комитете по иностранным делам законопроект должен пройти согласование в обеих палатах Конгресса США, после чего направлен президенту.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает военные методы борьбы с так называемым «теневым флотом» России. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили.