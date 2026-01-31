31 января в России отмечают День рождения русской водки, а в мире — Международный день ювелира и День скотча. Православные верующие вспоминают cвятитeлeй Aфaнacия и Киpиллa. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День рождения русской водки

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

31 января 1865 года ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Дата считается неформальным днем рождения русской водки. В 1894-м напиток Менделеева был запатентован под названием «Московская особенная», с тех пор водка стала одним из символов России, наряду с самоваром, балалайкой и матрешкой.

Праздники в мире

Международный день ювелира

Идея праздника возникла в 2002 году во время проведения фестиваля «Золотое кольцо России» в Костроме. А официально его учредили в 2008-м на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте.

Ювелирное дело — одно из старейших искусств на планете. Самыми древними украшениями считаются ракушки Нассариус, найденные в марокканской пещере. Их возраст насчитывает 82 000 лет.

День скотча

Фото: Grigvovan / Shutterstock / Fotodom

31 января 1930 года американец Ричард Герли Дрю получил патент на свое изобретение — клейкую ленту с водоотталкивающими свойствами, призванную помочь малярам ровно наносить краску на автомобили.

Чтобы сэкономить, клей нанесли только по краям ленты. Рабочие остались недовольны — его было явно недостаточно. Новинку сразу же связали с шотландцами — из-за стереотипа о крайней бережливости этого народа. Так, клейкую ленту и прозвали скотчем — от английского Scotch, то есть «шотландский».

Какие еще праздники отмечают в мире 31 января

День горячего шоколада;

Международный день зебры.

Какой церковный праздник 31 января

Дeнь пaмяти cвятитeлeй Aфaнacия и Киpиллa, apxиeпиcкoпoв Aлeкcaндpийcкиx

Святитель Афанасий Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, эти святые жили в разное время, но Церковь почитает их вместе, так как оба совершили архипастырский подвиг твердого противостояния еретикам.

Святитель Афанасий Великий был предстоятелем Александрийской церкви в IV веке. В течение 46 лет он боролся с арианами и оставил после себя обширное церковно-литературное наследие. Святитель Кирилл был епископом той же александрийской кафедры в V веке. Подобно своему предшественнику, он проповедовал истинный устав веры и написал ряд трудов, посвященных толкованию Священного Писания.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 января

Дeнь пaмяти пpeпoдoбныx Кирилла и Марии Ρaдoнeжcкиx;

День памяти преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского;

День памяти праведного Афанасия Наволоцкого.

Приметы на 31 января

На Руси день 31 января прозвали Афанасием Ломоносом, потому что в это время, как правило, наступали сильные морозы.

Если день выдался снежным и ветреным, то не стоит ждать ранней весны;

Если вороны летают и собираются в стаи — грядут еще более сильные морозы;

Громкий шум самовара в этот день тоже предвещает холода.

Кто родился 31 января

Австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке. Шуберт — автор более 600 вокальных композиций на слова Шиллера, Гете, Гейне и других, а также девяти симфоний и большого количества фортепианных произведений.

Советская и российская актриса, известная по ролям в картинах «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша», «В четверг и больше никогда», «Сошедшие с небес» и многих других.

Кто еще родился 31 января