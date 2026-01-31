Нарколог назвал считающуюся смертельной дозу алкоголя

Врач Тюрин: Быстро выпитые 0,7 литра водки считаются критической дозой алкоголя

Не существует абсолютно безопасной дозы алкоголя — любое его количество оказывает токсическую нагрузку на организм, заявил врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал количество спиртного, которое считается смертельным.

«Для мужчины весом 70-80 килограммов критической дозой станут 0,7-1,2 литра водки, выпитые быстро, за несколько часов. Для женщин весом 50-60 килограммов эта планка еще ниже — 0,4-0,7 литра крепкого алкоголя», — предупредил Тюрин.

В то же время, как отметил врач, у хронически пьющих людей критическая доза может быть выше из-за развившейся толерантности. Но, с другой стороны, организм алкоголиков изношен, поэтому у них риск остановки сердца, инсульта или острой печеночной недостаточности на фоне опьянения многократно возрастает.

По словам нарколога, указанные показатели — это предельный порог, при достижении которого существует максимальный риск умереть от прямого токсического воздействия этанола на организм. Однако смерть может наступить и от гораздо меньших доз, подчеркнул врач. По его словам, на это влияют такие факторы, как пол и масса тела человека, генетика, состояние здоровья и скорость употребления спиртных напитков.

Ранее Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная практика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.